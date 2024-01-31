TicketON – онлайн-продажа билетов на развлекательные, спортивные и культурные мероприятия. На сайте ты найдешь афишу со спектаклями, концертами, шоу-программами, соревнованиями и другими событиями. В меню также есть подробная информация о музейных выставках и расписание сеансов в местных кинотеатрах. Пользователям сервиса достаточно указать дату и удобное место, а затем внести персональные данные и оплатить счет при помощи банковской карты. Электронная версия билета с QR-кодом для контроля будет моментально направлена тебе на почту. Ты также сможешь выбрать курьерскую доставку заказа на определенный адрес. Интересуешься действующими акциями? Обрати внимание на актуальные купоны (coupons) TicketON за январь - февраль 2024 года в Армении, представленные на этой странице! Найди в нашем списке лучшие предложения, воспользуйся ими при расчетах и получай ощутимые скидки и бонусы!

Подробнее Скрыть