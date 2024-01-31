Коды и промокоды Hellcase в Армении
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Отзывы покупателей
На акке было малость деньжат в итоге, попросту бан. Без основательно и без доказательств. Реферов более 1к. и юзал бесплатку каждый день. В итоге просто бан потому как я не выгоден. Для тех кто хочет чтобы сайт отжал ваши деньги. Вам обязательно с этим помогут.
- funk
- 13.12.2018
Неплохой сайт с ежедневными бонусами, скины падают но для вывода надо пополнить счет на 5$, что можно воспринимать с опаской, но с другой стороны это убирает часть халявщиков и можно рассчитывать на хороший дроп. Вкладывать или нет решать только вам!
- Максим
- 23.06.2017
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