Промокоды и коды CSGOPolygon в Армении
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Отзывы покупателей
При первичной регистрации и игре получила бонус в виде 1000 монет. Спасибо большое.
- Людмила
- 01.09.2021
Самый выгодный сайт из тех что я встречал, большой выбор скинов, цены на скины корректные не то что у конкурентов цены пишет сайт одну начинаешь выводить получаешь скин на 10% дешевле чем заявлена на сайте. Данный сайт принес мне около 6 ножей разной ценовой категории. Советую тем у кого есть средства что бы стартовать с нормальной суммы. Останетесь в плюсе если не будете тупить))
- Максим
- 24.07.2017
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