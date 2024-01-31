Brawlhalla – это красочный файтинг, который позволит вам провести время весело. Игра, выполненная в эксклюзивном стиле в лучших традициях 2D, впечатляет динамичным развитием сюжета и множеством локаций. У геймеров есть возможность самостоятельно выбрать подходящий тип управления: клавиатурой, мышкой и клавишами или геймпадом. Большой выбор персонажей с уникальными характеристиками, широкий ассортимент потрясающего оружия, продвинутая система рейтингов – даже опытный геймер наверняка по достоинству оценит преимущества онлайн-игры! Конечно же, многим пользователям хочется ускорить развитие своего героя. Промокоды (коды/codes) Brawlhalla за январь - февраль 2024 года в Армении позволят вам добиться желаемого без крупных финансовых вложений. Получите доступ к платному контенту, просто активировав выбранный купон!

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