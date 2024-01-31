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Промокоды на скидку YOOX в Армении

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Отзывы покупателей

Я покупаю на yoox уже давно и очень довольна. Выбираю в основном платья, там большой выбор моделей, цветов и размеров, такие не купишь в магазине. Все вещи оригинальные, есть итальянские марки, есть и Китай. Но это написано и по фото видно. С размером ни разу не ошиблась, у каждого бренда свои параметры, поэтому всегда проверяю. Покупаю довольно бюджетно брендовые вещи, всем советую этот магазин.

  • Люба
  • 12.08.2017

Заказываю на yoox обувь и сумки. Отличный магазин! Доставляют оперативно, периодически проходят акции с бесплатной доставкой. Заказ всегда приходит в целости и сохранности. Если ловить дополнительные скидки и акции, можно здорово сэкономить)

  • Анна
  • 27.07.2016

Я так поняла, что магазин в основном специализируется на продаже коллекций прошлых сезонов, но одежда из новых коллекций тоже есть. Насчет вещей для взрослых, могу сказать что мне лично 50/50 - может зависит от вкуса. А вот детская одежда просто класс! Ребенку покупаю, мне нравиться. Доставка много времени не занимает, с оплатой проблем не было. Так что если хорошенько поискать, тут можно найти что-то стоящее.

  • Катерина
  • 21.03.2015

Я постоянно заказываю в yoox себе джинсы! В магазинах все модели теперь однообразные, в основном зауженные, я лично любительница клёшей)) И пускай они уже не в моде)) Они отлично на мне сидят и я довольна. Так вот, раньше на сайте все было в евро, теперь все в рублях и так гораздо удобнее. Оплачиваю через PayPal, покупаю не только джинсы, для меня тут много отличных вещей! Насчет цен - на мой взгляд они невысокие, плюс есть распродажи и скидки сезонные, но тут главное успеть купить свой размер, долго не залеживаются)

  • Юла
  • 19.02.2015
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