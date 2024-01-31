Попробуй себя в роли величественного волка в дикой мобильной игре Wolf game! Собери могучую стаю и приведи ее к благоденствию, сметая всех противников на пути. Огромная бесшовная карта позволяет спокойно расширяться при желании, завоевывая все новые земли. Исследуй местность, укрепляй гнездо, охоться на местных животных, чтобы прокормить себя и семью. Собирай уникальных представителей волчьего рода для усиления своего поселения. Заставь всех в округе трепетать! Можно объединяться в кланы и совершать большие набеги. Уходи от охотников, выслеживай добычу, ищи следы врагов на границе личной территории и расширяй ее. Выживи в суровой среде и только преумножь свое богатство. Разрабатывай собственную стратегию, захватывай важные точки, открывай новые прилегающие регионы и становись правителем всех волков. Воспользуйся нашими подарочными кодами и промокодами Wolf Game за январь - февраль 2024 года в Армении при совершении внутриигровых покупок для получения максимальной выгоды.

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