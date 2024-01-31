Hertz – краткосрочная аренда автомобилей в Армении. Компания располагает большим парком современных машин, от экономичных моделей до элитных иномарок и минивэнов. Клиентам доступны дополнительные услуги, в том числе трансферы по городу и в аэропорт, полный страховой пакет, GPS-навигация, прокат детского кресла и многое другое. Организация обеспечивает круглосуточную дорожную помощь. Для бронирования достаточно указать место получения и возврата, а также даты действия договора и категорию транспортного средства. Возможен расчет банковской картой или наличными деньгами. Хочешь пользоваться сервисом на максимально выгодных условиях? Мы собрали для тебя все актуальные акции! В списке часто появляются новые промокоды (discount and promo codes) Hertz за январь - февраль 2024 года в Армении. Выбери лучшее предложение, активируй его при резервировании авто и получи скидку или бонус!

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