Wildberries – маркетплейс для тех, кто предпочитает выгодный и быстрый шопинг. Каталог сервиса включает модную одежду, обувь, аксессуары, а также бытовую и офисную технику, предметы интерьера и мебель. В продаже есть продукты, косметика, игрушки, садовый инвентарь, товары для домашних животных и многое другое. Заказы можно оформлять на сайте и в мобильном приложении. Ты сможешь выбрать доставку в фирменный пункт выдачи или на дом, а затем отследить статус обращения в «Личном кабинете». Любые вещи, которые не подошли по цвету, размеру, фасону или другим причинам, можно вернуть обратно продавцу после примерки. Хочешь получить дополнительную выгоду при оплате покупок? Обрати внимание на промокоды и купоны (promo codes) Wildberries за январь - февраль 2024 года в Армении, перечисленные в нашем списке! Найди наиболее подходящие варианты, воспользуйся ими при расчетах и получай скидки или бонусы!

Подробнее Скрыть