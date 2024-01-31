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Акции и промокоды Panzar в Армении

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Отзывы покупателей

Panzar меня затянула давно, хотя и не могу назвать себя игроманом, но именно в эту игру я играю на протяжении полугода точно. Поэтому, когда увидел купон на скидки и акции, решил им воспользоваться. Теперь могу себе позволить приобретать оружие, быстрее повышать навыки персонажа, при этом вкладывая самую малость. Ввел промокод, посмотрел, какие есть скидки, воспользовался и остался доволен!

  • Игнат
  • 28.03.2019

Играем с друзьями в Панзар по выходным, и не надоедает! Неплохой сюжет, перса качать довольно легко, если готовы немного потратиться. На сайте часто проходят акции на покупку премиум-аккаунта и снаряги, так что не так уж и дорого выходит.

  • Макс Листов
  • 08.03.2019

Игра для мажоров в общем для богатых, в жизни не прокочаешся без вклада своих финансов. Можно годами играть а персонаж будет всегда бомжом.

  • ненен
  • 23.03.2016

Игра за интересовала, не сказать чтобы прямо увлекательная, но вполне можно убить время. Сюжета в ней нет,главная цель - захват и удержание важных точек на карте. Боевая система так себе,зато хороший движок и довольно много классов. В игре также хорошее пвп. По прошествии времени однообразие постепенно надоедает, да и начинает утомлять довольно медленный крафт. Зато игра хороша когда играешь в нее с друзьями=)

  • Артем
  • 06.01.2016
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