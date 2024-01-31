В захватывающей игре Battle Teams 2 тебя ждет опасный мир другого будущего. Уникальная вселенная будет удивлять на каждом шагу. Обследуй ее со всеми опасностями и тайнами. Выбери из огромного многообразия режимов: бой в команде, уничтожение, заражение, сражение на холодном оружии, королевская битва и многое другое. Присутствует продвинутая механика сбора предметов и специальные скилы. Внушительный оружейный арсенал позволит менять стиль прохождения по желанию, а детальная кастомизация наслаждаться видом своих пушек. Пройди сюжетные кампании и получи доступ к различным испытаниям. Настройки и оптимизация позволяют спокойно играть на ПК любого уровня. Скачивай приложение, принимай участие в событиях и наслаждайся процессом. Используй наши промокоды и коды Battle Teams 2 («Батл Тимс 2») за январь - февраль 2024 года в Армении для получения различных бонусов, валюты и вещей, улучшай свои шансы на победу и обходи противников.

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