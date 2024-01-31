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Отзывы покупателей

Сервис этой компании впечатляет. Серверы работают стабильно, их конфигурация полностью соответствует моим требованиям. Обслуживание на высшем уровне, поддержка всегда готова помочь. Качество серверов отличное. Рекомендую всем, кто ценит качественное обслуживание и надежность.

  • misak
  • 20.12.2023

Использую тариф "Профессионал" на серверах этой компании уже полгода. Очень доволен скоростью и надежностью серверов. Конфигурация и цены соответствуют ожиданиям. Отличный сервис, а поддержка всегда готова помочь и решить любую проблему. Радует качество обслуживания, чувствуется забота о клиентах.

  • mooly
  • 20.12.2023

Перелопатив какое-то неимоверное количество хостингов европейских серверов. Пришел к естественному умозаключение-выбору, что лучше, найти не представляется физически возможным. Основным критерием разумеется был ценник, который скажу я вам, в соотношении цена-качество, буквально просто идеальный. Также хочется отметить стабильную скорость и отсутствие ограничений по трафику. Однозначно, настоятельно рекомендую!

  • вальдемар
  • 24.11.2023

Один из лучших хостингов европейских серверов. Можно выбрать много стран из перечня и в течение короткого времени он уже будет работать. Поддержка не отказывает в помощи, если что-то непонятно. Тарифные планы довольно демократичны по цене. Максимально прокачанный сервер Ruthenium-[NL] можно приобрести меньше чем за 1000 рублей в месяц. А для меня главное, что сервера безлимитные и не надо беспокоиться, что закончится трафик.

  • Андрей
  • 16.08.2023

Этот хостинг реально вытягивает за счет низких цен. Один из немногих вариантов на рынке, которые могут за небольшие деньги сделать действительно качественные и рабочие сервера - уверенно держит несколько пользователей на сети, скорость не проседает, в общем - сделано на совесть, так что подойдет практически для любых задач, тем более нет ограничений по трафику

  • Александр
  • 13.06.2023
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