Онлайн-инструмент Fotor помогает редактировать изображения, добавлять визуальные эффекты и удалять фон. С помощью сервиса ты сможешь создавать обложки постов и историй для социальных сетей, собирать фотографии в коллажи, разрабатывать баннеры и делать аватары. Этот графический редактор используют как на смартфоне, так и на компьютере. Премиальная подписка открывает доступ к дополнительным функциям! Среди привилегий – возможность выбирать уникальные шаблоны, увеличенный размер облачного хранилища и отсутствие рекламы. Специальные предложения помогут сэкономить крупную сумму денег при оплате абонемента. Обрати внимание на промокоды Fotor.com («Фотор») за январь - февраль 2024 года в Армении, представленные на этой странице! Благодаря действующим акциям ты получишь внушительную скидку или бонус от разработчиков. Изучай актуальные варианты, применяй их и пользуйся услугой на выгодных условиях!

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