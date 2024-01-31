Промокоды Paysend в Армении
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Отзывы покупателей
Хорошая программа для переводов, пользуюсь уже два года без проблем.
- Виталий
- 20.12.2023
Прекрасно всё работает!! Спасибо! Отправляю переводы в Беларусь. Надеюсь, вы не накажете простых людей белорусских невозможностью пользоваться Вашим приложением
- Инна
- 09.04.2022
Очень удобное приложение. Деньги приходят быстро и хорошая стабильная комиссия на любую сумму.
- Василий
- 29.08.2021
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