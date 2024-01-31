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Акции и промокоды на скидку Busfor в Армении

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Отзывы покупателей

Неоднократно пользовалась услугами на маршруте СПб-Таллин. Цены радуют даже в самый последний момент, когда у конкурентов остаются билеты только в два-три раза дороже. Уехать можно несколько раз в день, автобусы комфортабельные, персонал приветливый, прохождение границы грамотно организовано. Никаких сложностей с оплатой, никаких задержек по маршруту, спасибо!

  • Наталья
  • 09.11.2016

BusFor - действительно очень удобный сервис. Огромное преимущество: это возможность покупки билетов онлайн, а теперь еще и через Приват 24. Но есть и свои недостатки. Много проблем с перевозчиками, длительное возвращение денег за билеты, в случаи, если поездка не состоялась. На этом тоже акцентируют. Лучше Басфора в Украине пока что нет, поэтому надеемся на улучшение общего сервиса и новые возможности.

  • Виталина
  • 14.09.2016
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