Сообщество VK Play Cloud (ранее – My Games Cloud) объединяет разработчиков игр для смартфонов, персональных компьютеров и приставок. В портфолио команды – сотни авторских проектов разных жанров. На официальном сайте можно выбрать развлечение из обширной коллекции или купить товары, которые разнообразят игровой процесс. Компания разработала облачный сервис, чтобы дать игрокам возможность покорять виртуальную вселенную с любого устройства. Наслаждайся максимальным качеством изображения: мощные серверы будут транслировать видео на твой экран! С промокодами VK Play Cloud (ранее – My Games Cloud) ты получишь доступ к контенту на особых условиях. На этой странице размещен список всех специальных предложений. Мы постоянно добавляем в него интересные варианты и следим за актуальностью акций! Применяй промокоды VK Play Cloud (ранее – My Games Cloud) за январь - февраль 2024 года в Армении и получай приятные привилегии без лишних хлопот!

Подробнее Скрыть