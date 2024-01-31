Промокоды на скидку Google Play в Армении
Активные купоны и промокоды Google Play январь - февраль 2024
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Отзывы покупателей
Здравствуйте,решил проверить промокоды. Думал как обычно все не работают,но нет, просмотрев 2 нерабочих промокода я нашел рабочий промо-код на игру cursum b за 45₽,и установил её БЕСПЛАТНО!!! Спасибо большое, рекомендую
- Иван
- 18.05.2020
Блин, жалко для бравл старс кодов нету,но для популярнейших игр коды есть!
- Алексей
- 08.02.2020
Побольше прмокодов а так клас хорошие предложения. ))
- Эрик
- 27.11.2018
В целом, качество сервиса хорошее. Огромный выбор приложений - думаю, большинство использует Google Play именно для установки приложений. Я также покупала здесь музыку - удобно, что после покупки её можно скачать и слушать не только со смартфона. В целом, как любой пользователь смартфона на Android, я не могу не любить этот сервис. :)
- Настя
- 18.01.2018
У меня телефон на андройде и конечно я пользуюсь Гугл плэй. Большое количество бесплатных приложений и недорогие платные услуги. И они разделены на отдельные категории, так что не перепутаешь! Само по себе приложение очень простое, интуитивно понятное, даже мой 3х-детний ребенок легко находит себе игры)) кстати можно не утруждать себя написанием названия приложения, которое ищешь, можно нажать на микрофончик и продиктовать, а умная система распознает и выдаст все по запросу. Собественно так и делает мой ребенок, т.к. писать он еще не умеет) Но я никогда не задумывалась, что там есть акции! Благодаря сервису Промокодус знаю и буду пользоваться! Спасибо вам!
- Лина
- 23.09.2016