Slimeidle – это RPG-экшн с милой графикой и забавными монстрами. Примерь на себя шкуру простого слайма, на чей лес напали люди. Что делать? Браться за меч и отвоевывать свои земли обратно! В этой игре есть элементы арены и представлена замечательная система предметов, огромный ассортимент оружия и разноуровневая защита. Развивай свой клан, расти, нанимай новых воинов и давай отпор назойливым врагам. Автоматические сражения онлайн и офлайн помогают зарабатывать даже в твое отсутствие. Копи монеты на апгрейды и продвигайся все дальше и дальше. Грабь человеческие деревни, сокрушай всех врагов на карте, находи сундуки с золотом и трофеями, побеждай мощных боссов и становись непобедимой машиной. Создай свою стратегию, правильно подобрав и разместив героев. Активируй наши промокоды и купоны (coupons) SlimeIdle (Legend of Slime) за январь - февраль 2024 года в Армении для получения дополнительных ништяков и продвигайся по сюжету еще быстрее.

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