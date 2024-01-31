Коды купонов на скидку Booking в Армении
Активные купоны и промокоды Booking.com январь - февраль 2024
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Отзывы покупателей
Много лет уже пользуюсь сервисом Booking, отели бронирую только через него, и еще ни разу он меня не подводил: описание отелей правдивое. Для меня как человека, который постоянно находится в разъездах и поискать жилья, этот сайт – настоящее спасение. Недавно попробовала воспользоваться промокодом, и реально вернули 10%, так что я теперь еще и на рабочих поездках экономить буду. Пусть небольшие деньги, но всё же.
- Оксана
- 30.03.2019
Приходится много перемещаться, сам бронирую себе места в гостиницах. Наткнулся на этот сервис и здорово облегчил себе жизнь. Как-то даже в критической ситуации это меня выручило. Большой каталог, онлайн-обновление, всё очень быстро работает. Время экономлю очень сильно. За скидки и акции особая благодарность, это приятный бонус для семейного бюджета.
- Серж
- 29.11.2018
Палочка-выручалочка для путешественников. Я оказалась в сложном положении в Китае, и недорогое жилье получилось снять именно с помощью Букинга, другие сервисы там не очень актуальны.
- Катя
- 30.09.2018
Одно из самых удобных приложений на моей памяти. Легко бронировать номера, особенно с VIP-статусом Genius. После бронирования сразу приходит подтверждение из отеля, что очень удобно.
- Арина
- 23.09.2018
Хороший сервис. Пользуюсь сама, пользуются мои родители и почти всегда всё отлично. Несколько раз были не очень приятные ситуации - например, при заблаговременном бронировании на праздничные дни столкнулась с тем, что изменилась цена и меня вынуждали самостоятельно отменить бронирование. Вопрос решался непосредственно через команду сайта, которая 1000 раз извинилась и, в итоге, выбила мне скидку в место размещения, которой можно воспользоваться в любой момент. :) Так что в отношении самого сервиса вряд ли можно сказать плохо, неудобства устраивают обычные нечистоплотные люди.
- Анастасия
- 18.01.2018
Отличный сервис, приходилось им пользоваться при поездках в другие города и страны) На сайте всегда большое разнообразие вариантов жилья. При желании снять номер в хорошей гостинице можно очень и очень выгодно) Сколько ни бронировала: отзывы, описания и фотографии всегда соответствовали действительности)
- Яна
- 30.03.2017
Часто путешествую. Всегда пользуюсь этим сайтом для брони отелей. Бывает, что можно забронировать и без предоплаты. Если какие-то изменения случились с твоей бронью, зараннее предупреждают. За пару дней до прибытия - напоминают о бронировании. Часто попадаю на скидки! Удобный поиск на карте нужного отеля.
- Миша
- 13.12.2016
Спасибо этому сервису за то, что никогда не подводил! Выручал в самый последний момент, еще и по супер-цене. Бронировала и в России и за границей - все, что прописано в условиях на букинге, соответствует действительности. А если внимательно читать отзывы, то можно выжать максимум приятностей по минимальной цене:)) Случалось, правда, и пара неприятных ситуаций - все разрешалось безболезненно после первого же письма в службу поддержки. Сервис всем рекомендую, возможно, есть и другие удобные сервисы, но букингу я доверяю уже больше 5 лет!
- Наталья
- 09.11.2016
Хороший и удобный сервис. Самый удобный, пожалуй, и там собрано максимум отелей и спец предложений. Цены тоже сильно не накручивают. Надежный сайт, лучше чем его "последователи". Кстати, тому, кто уже несколько раз воспользовался бронированием через сайт и успешно съездил) видно намного больше крутых предложений! так пользуйтесь и будет вам счастье)
- Света
- 03.10.2016
Я часто путешествую, если хочу остановиться в отеле, то бронирую его всегда через booking. На сайте часто бывают интересные предложения, есть очень много отзывов, которые помогают определиться с выбором. Можно забронировать номер без предоплаты - это выходит чуть дороже, чем с предоплатой, но зато при необходимости можно отменить бронь и не потерять деньги. Когда приближается дата поездки, с сайта приходит напоминание о брони. При заселении проблем ни разу не возникало, в отеле всегда была информация о моей брони. А относительно недавно там появилась еще такая крутая штука, как бесплатные путеводители! Их тоже получаешь при бронировании. Очень удобно! В последний раз пользовалась - отмечены основные достопримечательности и всякие нужны места типа кафе.
- Елена
- 11.04.2016
Очень часто езжу в командировки по работе и постоянно бронирую отели через booking. На сайте всегда можно найти вариант, который будет подходить вам по цене, качеству и расположению. Ищу и бронирую отели именно на booking, так как всегда можно найти предложение со сниженной ценой (на сайте отеля этот же номер будет без скидки). Сколько не ездил, фотографии всегда соответствовали действительности, так что ни разу не был разочарован выбранным отелем.
- andrey
- 01.04.2016