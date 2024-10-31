Planner 5D – сервис для планирования дизайна помещений. Ты сможешь создать схему комнаты, выбрать отделку стен и пола, добавить мебель и элементы декора, а затем просмотреть готовый макет в 2D и 3D-режимах. Пользователям доступны профессиональные визуальные эффекты, в том числе автоматическая расстановка предметов и интеллектуальная оцифровка планов. Работа с интерфейсом не требует обучения и предварительной подготовки. В каталоге тебя ждут тысячи интерьерных объектов, а также разнообразные текстуры, цвета и материалы. Инструмент можно использовать на мобильных и стационарных устройствах, при этом весь контент будет полностью синхронизирован. Хочешь пользоваться разработкой и не переплачивать при этом крупные суммы? Обрати внимание на акции и специальные предложения! Воспользуйся промокодами Planner 5D (Planner5D) за октябрь 2024 года, опубликованными на нашем сайте, и получай различные бонусы!

Подробнее Скрыть