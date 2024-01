Last Empire - War Z – это мир, где безжалостные орды мертвецов будут не прочь забрать ваши последние ресурсы. Вы сможете заключать союзы с другими игроками со всего мира, защищать свою базу вместе с ними или же бороться за звание короля. В ваше распоряжение попадает укрепление, подвергшееся атаке зомби. После его освобождения оно оказывается под вашим командованием, и только вы будете решать, каким образом его развивать. Самостоятельно добывать все необходимое или же отбирать у других поселений – выбор только за вами. Воспользовавшись промокодами и кодами активации Last Empire - War Z за январь - февраль 2024 года в Армении, вы получите возможность быстрее развиваться и получать дополнительные награды. Все бонус-коды Last Empire - War Z имеют ограниченное время использования, так что не упускайте шанса стать лучшим из лучших.

