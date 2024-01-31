Хочешь вызвать такси для себя или другого человека? Обрати внимание на сервис «Яндекс Go»! На сайте или в мобильном приложении можно выбрать подходящий тип машины – эконом, комфорт, бизнес-класс или минивэн. Для поездок с детьми предусмотрен отдельный тариф. Укажи маршрут, и система автоматически найдет для тебя свободный автомобиль! Ты сможешь воспользоваться дополнительными услугами, среди них ожидание в пути, транспортировка питомцев и предоставление автокресла для ребенка. Размер оплаты будет рассчитан при подаче заявки. После получения подтверждения от водителя ты увидишь его местоположение на карте и рейтинг. Благодаря актуальным предложениям ты будешь передвигаться по городу и за его пределами на особых условиях! У нас представлены все доступные промокоды «Яндекс Go: Такси AM» за январь - февраль 2024 года в Армении. Применяй нужные варианты и получай скидки, бонусы или другие привилегии!

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