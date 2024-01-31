Игра Anomaly Zone (ранее sZone Online) посвящена выживанию в период постапокалипсиса. Геймеру предстоит исследовать аномальные локации, находить артефакты, вступать в кровопролитные сражения с мутантами и доказывать свою силу на PvP-арене. Сразу же после авторизации можно создать уникального персонажа, выбрав его происхождение и внешний вид. Выполняя квесты и побеждая неприятелей, вы будете зарабатывать очки опыта, которые можно потратить на покупку новых навыков для своего героя. На определенном этапе прохождения MMORPG можно выбрать профессию и специализацию. Среди основных преимуществ проекта многие игроки выделяют атмосферную графику и свободу действий. Хотите получить приятный бонус? На этой странице мы собрали для вас эксклюзивные промокоды (коды) AnomalyZone за январь - февраль 2024 года в Армении. Активируйте их на соответствующей вкладке «Личного кабинета» и заберите гарантированный подарок для популярного экшена!

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