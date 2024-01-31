«ВТБ» оказывает финансовые услуги частным лицам и организациям. Клиенты могут оформить потребительский, ипотечный или сельскохозяйственный кредит, открыть счет или выгодно распорядиться сбережениями. Банк также предлагает брокерское сопровождение на республиканском, российском и международном рынке ценных бумаг. Доступен обмен валюты. Компания располагает разветвленной сетью филиалов и банкоматов. Ты сможешь управлять средствами и совершать различные операции через интернет-банкинг. Сотрудники контактного центра оперативно отвечают на вопросы по телефону горячей линии и электронной почте. Хочешь экономить на оплате обслуживания или пользоваться другими привилегиями? Обрати внимание на актуальные промокоды «ВТБ» (vtb.am) за январь - февраль 2024 года в Армении, представленные на нашем сайте. Выбери подходящее предложение, активируй его и получи скидку или подарок!

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