Supa – это удобный онлайн-конструктор, позволяющий разрабатывать яркие и креативные видеоролики для социальных сетей. Вам необходимо просто выбрать подходящий фон, расставить элементы и определиться с оптимальным шаблоном. В итоге вы получите оригинальный рекламный ролик в формате GIF или MP4. Желаете привлечь еще больше внимания к своему видео? В конструкторе предусмотрена возможность добавления фоновой музыки. Многие пользователи уже оценили функцию быстрого изменения разрешения готового ролика. После оформления премиум-подписки вы сможете создавать контент в HD-качестве. Хотите насладиться всеми преимуществами платного аккаунта с минимальными затратами? Применяйте действующие промокоды и коды приглашения Supa.ru за сентябрь - октябрь 2024 года! Активация купонов возможна только после предварительной регистрации в системе.

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