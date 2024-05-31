«Индивид» – магазин современного бренда уличной одежды высокого качества, где ты найдешь вещи с принтами известных персонажей комиксов, игр и аниме, а также базовые элементы гардероба, аксессуары и зимние куртки, рассчитанные на российские холода. Для постоянных клиентов действует бонусная система лояльности: оплачивай часть суммы накопленными баллами. В продаже есть подарочные карты. Доступна безналичная и наличная оплата, а также рассрочка. Доставка осуществляется в любой город России, а также по Казахстану и Беларуси, предусмотрен самовывоз из розничных магазинов. Подписывайся на рассылку и получай специальные предложения и информацию о новинках. Заказывай уникальную стильную одежду с героями любимых вселенных для себя и в подарок друзьям. Активируй при оформлении промокоды «Индивид» (Indiwd) за май - июнь 2024 года и приобретай вещи по выгодной цене!

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