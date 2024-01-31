Нужно расслабляющее занятие на перерывы между работой? Homescapes – многими любимая игра жанра три-в-ряд. Восстанавливай и освежай свой особняк предложенными дизайнерскими решениями, проходя многочисленные уровни. Тебя ждет огромный дом со множеством комнат и изменяемых элементов окружения, проворный дворецкий, помогающий тебе освоиться, и разнообразный геймплей, включающий мини-игры. Продвигайся по милому и интересному сюжету, встречай новых добродушных персонажей и следи за их перемещениями по дому и забавными ситуациями. Играй вместе с друзьями, ходи в гости и соревнуйся с ними в скорости. Сотни захватывающих уровней не дадут тебе заскучать. Активируй коды и промокоды Homescapes («Хоумскейпс») за январь - февраль 2024 года в Армении, чтобы получить дополнительные бустеры и расходные предметы практически даром и двигаться по истории гораздо быстрее, получая массу удовольствия.

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