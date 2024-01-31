Мы летали этой авиакомпанией 2 раза. Самолеты очень комфортабельные. Персонал внимательный и всегда рядом стоит только попросить и вам тут же подадут и чай, и сок, и кофе. Жаль только, что нет хотя бы одного русскоговорящего из всего экипажа. Так как если человек не знает английского, то немного не комфортно.

елена

елена 11.04.2017