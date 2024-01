Rise of the Kings – это мир, в который хочется окунуться. Отстраивай собственный замок, защищай его стены и уничтожай жутких монстров. Тебя ждет приключение в антураже темного фэнтези, с волшебными существами, кровавыми сражениями и непреодолимым злом. Путешествуй по зараженным землям, расширяй территории своего королевства, нанимай героев и непобедимую армию, тренируй их и захватывай все больше пространства для своих угодий. Попробуй развить свое стратегическое мышление в сложных и эпичных схватках. Находи союзников и образуй с ними коалиции. Собирай ресурсы, копи опыт и используй их для победы. Сделай все возможное, чтобы выиграла твоя фракция и наконец воцарился мир. Создай собственную нерушимую империю. Воспользуйся подарочными кодами и промокодами Rise of the kings за январь - февраль 2024 года в Армении, чтобы получить классные предметы и усиления и вырастить мощь своих отрядов.

