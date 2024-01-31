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Промокоды и купоны «Черехапа» в Армении

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Отзывы покупателей

О Черехапе знают все продвинутые путешественники. Здесь удобно и быстро можно подобрать страховку, сравнить цены разных компаний, настроить доп. услуги. Если у вас есть купон на скидку, можно сэкономить еще больше. В общем, рекомендую этот сервис.

  • Константин
  • 02.03.2019

Очень понравился сервис «Черехапа Страхование». Когда собирались в отпуск, не было времени тщательно выбирать страховку, а без нее ведь никуда. На сервисе все очень понятно описано и собраны самые подходящие варианты страховых компаний. Страховка была куплена вовремя и отдых прошел отлично!

  • Ольга
  • 02.08.2017

Отличный сервис, постоянно им пользуюсь, когда ищу, где оформить страховку за границу повыгоднее. А на сайте как раз представлены все страховые компании и их предложения. Если возникают какие вопросы по услугам, то всегда можно обратиться к специалистам Cherehapa, они предоставят нужную информацию. Минусов в работе с сервисом пока обнаружено не было.

  • Антонина
  • 11.02.2017

Сервис мне кажется довольно удобным, особенно,когда нет времени искать подходящие полисы по самим компаниям. На сайте есть возможность ввести параметры, с учетом которых я нашла себе подходящий. Стоимость полисов нормальная, есть возможность сравнить условия между компаниями. Минус в том, что компании предлагаются только из тех, с кем сотрудничает сайт - в основном, все крупные страховые компании. С другой стороны, выбор среди них .все равно, довольно хороший. Пользовалась я услугами пока два раза, проблем пока не было, так что я довольна

  • Марина
  • 15.01.2016
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