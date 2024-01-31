ЦУМ даже в советские времена считался главной витриной страны: люди, приезжающие в столицу, выделяли время для специальной прогулки по торговым рядам универсама, рассматривая товарное изобилие с музейным любопытством. На сегодня ЦУМ превратился в сверкающий буржуазным лоском магазин с условным статусом «не для всех». Условным – потому что зайти и погулять по галереям с манящими внутрь бутиками может, в принципе, каждый, а вот позволить себе закупиться по-настоящему, по-барски – только люди, имеющие на счету суммы со множеством нулей. Промокод для ЦУМ за январь - февраль 2024 делает модные новинки более доступными народу, и количество нулей после получения скидки уже не так страшно. Карта ЦУМ или код купона на скидку с нашего сайта, дают возможность почувствовать себя настоящим хозяином жизни, купив давно желаемый товар какого-нибудь всемирного бренда.

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