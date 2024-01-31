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Купоны Revolution Beauty в Армении

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Отзывы покупателей

Сайт такой же, как и везде, так что даже без особых знаний английского можно спокойно сделать заказ. А вот цены реально низкие за косметику такого качества. Но будьте внимательны, девочки, мне разбили посылку на 2, так что не паникуйте, если придет сначала только 7 средств из 16:) попозже придет остальное

  • Мария
  • 12.04.2017

Цены тут восторг)) В 2-3 раза дешевле чем в российских магазинах! Да, нужно будет подождать с доставкой, это понятно, но оно того стоит. Качество косметики хорошее, я осталась оооочень довольна! Потом с подружками что-нибудь еще дозакажу, чтобы доставка бесплатная была)

  • Kate
  • 28.02.2017
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