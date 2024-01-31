Промокоды «Связной Тревел» в Армении
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Отзывы покупателей
Здорово, что в этой сети появляются дополнительные ответвления. У меня много бонусов на карте «Связной», поэтому оплачивать билеты на самолет виртуальной валютой для меня очень выгодно.
- Виктор
- 01.10.2018
Часто пользуюсь этим сайтом, удобный поиск рейсов, постоянные скидки и спец. предложения. Быстрое оформление заказа, при необходимости можно и страховку оформить сразу. Как только оплата прошла, через пару минут на электронную почту уже приходят билеты. Безопасно, надежно и удобно!
- Максим
- 13.12.2016
Согласен, отличная компания, всегда покупаю билеты через нее. Были случаи, что рейс отменили (но это вопрос к авиакомпании), сотрудники Связного быстро предложили альтернативу и поменяли билет. Оплачиваю по карте, билет приходит сразу, коплю баллы на карту Связного. Очень доволен.
- Леонид
- 14.04.2016
Не один раз уже выручал! Удобный сервис, вежливые сотрудники. Оплачивала и онлайн и несколько раз ездила в офис забирала билеты за наличные. За обслуживание комиссия довольно небольшая - это большой плюс!) Советую.
- Андрей
- 19.03.2015
Когда нам с мужем было необходимо вернуться домой в Москву с Болгарии мы начали поиски авиабилетов. Выгодное предложение нашли именно на связной тревел. Разница за билеты туда-обратно была более 6 000 тысяч рублей. Пытались понять в чем подвох, читали отзывы, но они все на столько разные, что ничего нам не дали. Решили заказать на свой страх и риск. Билеты пришли в электронном виде на почту сразу. Мы к такому не привыкли. Обычно когда заказывали билеты приходили за 2 дня до вылета, а то и за день, а тут). Очень переживали как все пройдет, но страх ушел когда мы успешно прошли регистрацию и сели в самолет. Теперь когда ищем билеты или отель заглядываем и сюда тоже)
- Оксана
- 15.12.2014