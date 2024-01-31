«РДС ТВ» – это канал прямых трансляций спортивных соревнований по дрифту. Подписывайся и смотри с удовольствием на любом устройстве. Календарь на сайте поможет отслеживать все события, а зрительский чат с модератором задать вопросы по заезду. Получи доступ к эфирам этапа или сезона, а также к их архивам. В библиотеке тебя ждет интервью с разными участниками и судьями, обзоры, лучшие моменты и короткие версии, и все это абсолютно бесплатно. Видео выложены в высоком качестве Full HD. Доступно несколько тарифов в зависимости от контента, который тебе нужен, что позволяет не переплачивать за все подряд. Оплата возможна банковскими картами России и СНГ, а также с электронных кошельков. Воспользуйся промокодами «РДС ТВ» (RDS TV) за январь - февраль 2024 года в Армении при оформлении подписки и получай приятное снижение цены. Проводи свободные вечера за просмотром будоражащего кровь развлечения!

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