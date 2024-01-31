«Меч короля: Начало» – это красочная и динамичная онлайн-стратегия с элементами RPG. Оказавшись в мире средневекового фэнтези, вы сможете создать собственную армию с уникальными героями и различными видами войск. Улучшайте замок, расширяйте свои владения и сражайтесь с ордой неприятелей. Вам предстоит не только придумывать боевые тактики, но и создавать креативные артефакты и оружие, добывать ценное сырье и строить город, участвовать в межклановых войнах и отправляться в дальние экспедиции. Новички наверняка оценят довольно простой и понятный игровой интерфейс. Хотите прокачать своего персонажа как можно скорее? Необязательно тратить большие суммы на донат. Достаточно использовать в указанный срок лучшие промокоды «Меч короля: Начало» за январь - февраль 2024 года в Армении. Эксклюзивные купоны представлены на этой странице.

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