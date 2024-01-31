Если вы предпочитаете путешествовать с комфортом, рекомендуем вам использовать промокоды и скидочные купоны FlixBus («ФликсБас») за январь - февраль 2024 года в Армении. Не упустите отличную возможность сэкономить на услугах перевозчика, который предлагает клиентам недорогие поездки на автобусах по Европе. На официальном портале компании вы можете буквально за несколько минут приобрести билет по интересующему вас направлению. Отменить или изменить бронирование можно с помощью фирменного мобильного приложения. В каждом транспортном средстве сети есть Wi-Fi и розетки, имеются закуски и напитки. Для получения бонусов вам необходимо активировать ваучеры (vouchers) FlixBus. Сделать это можно при оформлении заказа на сайте фирмы. Укажите один из промокодов (promo codes) FlixBus в соответствующем поле и подтвердите бронь.

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