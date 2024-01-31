DelightPRO – интернет-магазин профессиональной косметики. На сайте в широком ассортименте представлены стайлинговые средства и сыворотки для волос, маникюрные инструменты и шеллаки, пинцеты и краски для архитектурного оформления бровей, горячий воск и сахарная паста, антицеллюлитные обертывания и скрабы. Кроме того, здесь можно заказать расходные материалы для салонов красоты. Клиентам предлагаются оригинальные товары популярных брендов: Aravia, BaByliss, Kodi, Wahl, Lazeti. Экономных покупателей наверняка порадуют сезонные акции и программа лояльности. Чтобы приобрести выбранную продукцию по минимальной цене, необязательно ждать начала очередной распродажи. Можно добавлять понравившиеся товары в «Корзину» и применять купоны и промокоды DelightPRO за январь - февраль 2024 года в Армении. После активации кода вы сразу получите скидку или бонус к заказу.

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