Cambly – сервис для изучения английского в онлайн-формате. Преподаватели на проекте – носители языка из Канады, Великобритании, Австралии, США и других стран мира. С помощью платформы вы сможете быстро подготовиться к сдаче международного экзамена, пройти обучающий курс или попрактиковаться в общении. Видеозаписи уроков хранятся в личном кабинете. У вас есть возможность просматривать пройденные понятия и изученные слова. Все ученики получаются фирменный сертификат после завершения очередного этапа программы! Удобная система бронирования позволяет формировать персональное расписание в соответствии с вашими потребностями и задачами. Хотите сэкономить на оплате услуги? Обратите внимание на промокоды (promo codes) Cambly за январь - февраль 2024 года в Армении, опубликованные на этой странице! Активируйте их при заказе и получайте скидки и бонусы!

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