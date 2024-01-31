Qari – сервис проката бесшумных электромопедов и компактных автомобилей. Чтобы воспользоваться услугой, достаточно установить мобильное приложение, пройти быструю регистрацию и загрузить фотографию водительских прав. Доступные для резервирования устройства будут отображаться на электронной карте города. Сотрудники службы поддержки оперативно отвечают на вопросы в чате и по телефону. Перед началом использования не нужно вносить депозит. Стоимость рассчитывается поминутно и списывается с твоего счета после завершения поездки. Благодаря актуальным акциям ты сможешь сэкономить при оплате значительную сумму денег! Мы нашли для тебя все новые промокоды (promo codes) Qari за январь - февраль 2024 года в Грузии! Специальные предложения обеспечивают водителям существенные скидки и разнообразные бонусы! Найди лучшие варианты в нашем списке и арендуй мопед или машину на оптимальных условиях!

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