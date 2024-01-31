Промокоды на скидку «Лабиринт» в Грузии
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Отзывы покупателей
Спасибо! давно искал секретные кодовые слова на лабиринт, нашел у вас и получил книгу бонусом, спасибо!!!
- Максим
- 14.07.2020
Беру в Лабиринте методическую литературу по своему профилю. Радует большой выбор, и есть книги авторов, которые не найти в других крупных магазинах. Пунктов выдачи в моём городе много, забираю по дороге с работы. Привозят, кстати, быстро. Попробовал использовать промокод, немного сэкономил. Приятно.
- Семён Д.
- 29.01.2019
Художественную литературу приучила себя читать в электронном виде, а вот учебную и детскую заказыва в Лабиринте. Очень удобно, что выкладывают подробные отзывы, даже с фотографиями, это облегчает выбор. Приятные скидки, можно удачно купить, что давно хотел и откладывал. Ну и я консерватор - лучший подарок книга :)) а в Лабиринте всегда найдется что-то интересное и по магазинам бегать не надо..Ни по срокам, ни с доставкой - никогда не подводили, кстати!
- Наталья
- 14.10.2016
Лабиринт - спасение для книжных червей, любителей бумажных книг))) Цены ниже, чем в сетевых книжных, при первом заказе получаешь накопительную скидку, часто бывают акции. Есть много полезных отзывов о книгах. Также можно заказать канцтовары по приемлемым ценам, довольно большой выбор паззлов. Сейчас появилось еще больше пунктов выдачи, от определенной суммы - бесплатная доставка. Доставку на пункт выдачи не задерживают, при необходимости продлевают срок хранения.
- Елена
- 03.04.2016
Я думаю, что Лабиринт - это удобный интернет-магазин книг. Все, что нужно, можно посмотреть на сайте: внешний вид книги, данные о ней, фото и рецензии от реальных пользователей. Можно самому написать рецензию и даже получить небольшую скидку на заказы, если она будет информативной. Интерфейс сайта вполне удобный, также как и система отслеживания статуса заказов: информация приходит на почту или по смс, самовывоз бесплатный или за символическую сумму, а не как в некоторых магазинах, где самовывоз тоже платный. Заказы у меня по срокам не задерживали и привозили даже раньше обычного. В целом сервис магазина устроил.
- Ирина
- 21.12.2015