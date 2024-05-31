Компания Сellfie обеспечивает надежную беспроводную связь на территории Грузии. Оператор предлагает широкий спектр услуг для частных лиц и корпоративных клиентов, среди них – продажа электронных SIM-карт дистанционным способом и предоставление доступа в интернет. Покупателям доступны выгодные пакеты с разным набором опций. В фирменном мобильном приложении можно подключать функции, пополнять баланс, настраивать автоматические платежи и контролировать расходы. Организация предусмотрела различные тарифные планы, цена которых зависит от объема трафика и количества минут. Действующие акции помогут существенно снизить твои траты! Мы собрали для тебя все актуальные предложения! В списке на нашем сайте регулярно появляются новые промокоды (promo codes) Сellfie за май - июнь 2024 года. Воспользуйся оптимальными вариантами и получи солидную скидку или бонус!

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