Поучаствуй в осенней выставке продуктов в Москве! Worldfood Moscow — это огромное международное событие, дающее возможность найти необходимых закупщиков, представить свои новинки, а также изучить рынок и расширить охват. Высокий уровень организации и нетривиальный продуманный подход помогает добиться максимально возможного результата и укрепить свой бизнес. За четыре дня выставки ты познакомишься с тысячами участников, в том числе со всей России и многих стран мира. Новые поставщики и клиенты, аналитика конкурентов и свежей статистики, отзывы партнеров и многое другое ждет тебя в рамках фестиваля. Представители продукции питания представлены в более пятнадцати различных категориях. Зарегистрируйся в качестве участника, представь свой товар, поучаствуй в конкурсах и повысь свою конкурентоспособность. А с промокодами world-food.ru за январь - февраль 2024 года в Грузии гарантирована более приятная оплата стенда на мероприятии.

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