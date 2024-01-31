GG Taxi – это уникальное приложение на твой смартфон для заказа такси, грузоперевозок и эвакуаторов. Скачивай с любого маркетплейса, устанавливай на телефон и вызывай авто в любое время, как возникнет необходимость. Компания предлагает понятные и сбалансированные тарифы, возможность отслеживания груза на интерактивной карте города, а также высокое качество предоставляемого сервиса. Приятные и аккуратные водители с радостью помогут тебе отогнать автомобиль или перевезти крупногабаритные вещи в целости и сохранности до пункта назначения. Требуется лишь пара нажатий на экран и в течение нескольких минут исполнитель будет на месте. Добавляй удобный способ оплаты, ставь оценку по выполнении. Вся история сохранится в едином списке. Подписывайся на социальные сети команды и узнавай все свежие новости и информацию об актуальных акциях из первых рук. Воспользуйся нашими promo codes GG Taxi за январь - февраль 2024 года в Грузии: активируй их при оформлении машины и получай выгодные скидки и бонусы.

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