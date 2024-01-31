Хотите подготовить ребенка к итоговым экзаменам или помочь ему заполнить пробелы в знаниях? Воспользуйтесь сервисом TutorOnline! Платформа предназначена для дистанционных занятий с репетиторами по любым предметам школьной программы, а также иностранным языкам. В проекте участвуют более 600 профессиональных педагогов. Вы сможете выбрать удобный день и время встречи: преподаватели доступны круглосуточно. Вам понадобятся только компьютер или планшет, микрофон, наушники и доступ к глобальной сети. Персональные уроки проводятся в виртуальной классной комнате. История записей на интерактивной доске хранится в «Личном кабинете». Компания часто радует клиентов акциями и выгодными предложениями. На нашем сайте вы найдете список актуальных промокодов TutorOnline («Тьютор Онлайн») за январь - февраль 2024 года в Грузии. Применяйте их при подаче заявки и активируйте скидки и бонусы!

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