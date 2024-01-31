В Viking Rise ты можешь стать могущественным ярлом викингов! Проведи свой народ к лучшей жизни через завоевания. Проверь свои навыки стратега в реальном времени в многопользовательской онлайн-игре на твоем смартфоне. Открывай многочисленных героев норвежской мифологии и отправляй их в бой. Каждый уникален и обладает собственными силами – используй их с умом. Перемещайся по земле и морю, находи новые земли и грабь врагов. Усиливай и расширяй свое поселение, копи и трать ресурсы, обучай новых воинов. Охоться за волшебными существами, создавай снаряжение из эпических ингредиентов, исследуй таинственные руины, находи сокровища, приручай опасных питомцев и просто развлекайся на славу. Покажи другим игрокам со всего мира, кто тут самый крутой и сильный. Активируй наши промокоды и купоны Viking Rise («Викинг Райз») за январь - февраль 2024 года в Грузии для получения различных предметов и усилений, наращивай мощь быстрее и будь в топе.

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