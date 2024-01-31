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Отзывы покупателей

Мне стало интересно попробовать новинку еще когда она только вышла. Мнение у меня о ней сложилось двоякое. В игре интересная графика, большое количество классов, неплохой движок, много костюмов, система воскрешения прямо практически на месте интересна, атласы, которые качаются за кристаллы,выбитые в гринде и кв, хоть и не ново,но интересно, хорошая озвучка,создающая атмосферу. Из минусов - реально играбельных классов всего штук пять от силы. Навыков много, но из них полезных очень мало, о понятии билд можно забыть вообще, не очень интересная рпг -составляющая с скучноватым сюжетом, очень неудобная боевая система и управление, много багоd

  • Allare
  • 04.03.2016
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