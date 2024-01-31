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Коды Top Eleven в Грузии

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Играю довольно давно, с год точно. Довольно неплохой менеджер, как обычно надо развивать команду, поле, медиков и проч, следить за реакцией болельщиков, растить подрастающих игроков. Играл довольно долго, правда, со временем стало поднадоедать, так как хочется побольше обновлений, игра развивается довольно медленно. Донат очень щадящий, можно играть и без него, но надо заходить желательно хотя бы раз в день чтобы были деньги.

  • Vlad
  • 11.01.2016
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