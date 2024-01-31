ToGO – служба шеринга электросамокатов. Для начала поездки достаточно открыть фирменное приложение, выбрать на электронной карте любое подходящее устройство, а затем ввести идентификационный номер или отсканировать QR-код, чтобы разблокировать замок. В личном кабинете будет отражена статистика о времени использования и стоимости услуги. Ты сможешь весело провести время с друзьями, добраться до остановки общественного транспорта или задействовать самокат для знакомства с местными достопримечательностями. Доступна посуточная аренда скутеров на выгодных условиях. Благодаря действующим акциям ты легко сэкономишь при оплате крупную сумму денег! У нас ты найдешь свежие промокоды (promo codes) ToGO (To GO) за январь - февраль 2024 года в Грузии! Обрати внимание, что срок действия большинства предложений ограничен! Воспользуйся оптимальными вариантами при расчетах и получи солидную скидку или бонус!

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