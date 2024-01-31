Купоны и промокоды iHerb в Грузии

Отзывы покупателей

Мой любимый сайт. Только здесь есть витамин С и цинк по адекватной цене. Анна

Анна 05.01.2021

Обожаю шампуни Petal Fresh и беру их только в iHerb. Здесь дешевле, чем у других перекупов, и есть 100% гарантия, что продукт будет оригинальным. Удобно, что можно почитать отзывы перед заказом, да и цены здесь приемлемые. Недавно купила витаминный комплекс для волос за полцены. Главное – это уметь дождаться подходящего промокода и не пропустить акцию, чтобы любимый продукт не раскупили. Тамара

Тамара 30.01.2019

Я жуткий аллергик на любую химию, медикаменты и прочее, но мне хочется вести обычный и здоровый образ жизни. Мне помогают в этом БАДы (витамины, различные сыворотки и добавки), даже пользоваться мне можно только натуральной косметикой и парфюмом, иначе катастрофа, что с телом, что со здоровьем. Все, что мне нужно, покупаю на iherb, но это влетает в копеечку! Меня буквально спасла Черная пятница! Все что мне жизненно необходимо на месяц, я со скидками набрала в один день тут, пользуясь промокодами. А стоило мне это вообще копейки, никогда не было так все дешево, и посылка пришла вовремя и все в целости. Очень надеюсь, что будут еще подобные акции, спасибо сайту! Катенька

Катенька 26.11.2017

Недавно разговаривала с коллегами, хвасталась заказом, и выяснилось, что многие боятся заказывать, мол, не дойдет посылка, переживают. Не бойтесь, заказываю раз в пару месяцев - все приходит в целости. Ну и цены, конечно, выгодные. Наталья

Наталья 14.10.2016

Пользуюсь этим сайтом уже давно. Очень нравится выбор кокосового масла: и для готовки, и для ухода за телом. Несколько раз заказывала витамины, стевию и натуральную косметику. Вообще, ассортимент там очень большой. У каждого товара есть свой рейтинг и отзывы, это очень удобно. Не нужно искать в интернете.) Часто проходят акции, но даже без них если смотреть одинаковые позиции получается дешевле, чем в РФ. Доставка боксберри укладывается в среднем дней в 10, все приходит в целости. Однозначно рекомендую магазин. Анна

Анна 21.07.2016

С компанией знакома не так давно, заказывала здесь витамины Solgar, которые у нас в аптеках стоят в 3-4 раза дороже. Заказ пришел спустя 9 дней, заказываю доставку самовывозом с boxberry, так удобнее и дешевле выходит (всего 250 рублей если заказ менее 40$) у меня постамат через дорогу в гипермаркете - удобно). Качество отличное, очень довольна и уже начала присматривать другие товары) Советую) София

София 25.04.2016