Акции и промокоды Level Travel в Грузии
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Отзывы покупателей
Уже дважды пользовался услугами level travel и чувствую, что останусь их клиентом и дальше. Этот сайт мне подсказала подруга, которая летала от них в свадебное путешествие на Мальдивы. Принципитальное отличие от обычной турфирмы в том, что во первых не надо никуда ехать (все происходит онлайн и удаленно, документы присылают на электронку, оплата картой), во вторых, отсутствуют какие-либо наценки. Представители сайта объясняют это тем, что у них контракты со всеми крупными туроператорами: они им массово приводят клиентов и потому могут предлагать цены без процентов. Для меня все предельно комфортно организовано, все устраивает.
- Виктор
- 11.05.2016
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