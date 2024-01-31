Chronos – инновационная платформа для изучения и работы с астрологией. Экосистема включает в себя процессор для создания натальных карт, актуальную информационную базу, шаблоны интерпретации и многое другое. С помощью сервиса вы получите автоматический прогноз на длительный период или проанализируете связи домов. Сайт предназначен для опытных астрологов и тех, кто только начинает интересоваться этой наукой. Новички смогут найти ответы на важные жизненные вопросы, а профессионалы – структурировать свою деятельность, привлечь новых клиентов и повысить свой уровень. Для получения доступа необходимо оформить подписку. Вы сможете сэкономить на ежемесячных платежах благодаря промокодам chronos.mg («Хронос») за январь - февраль 2024 года в Грузии! Выбирайте в нашем электронном каталоге лучшие предложения от разработчика и пользуйтесь услугой на выгодных условиях!

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